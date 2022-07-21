إسلام آباد 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم طلب رئيس الوزراء الباكساني شهباز شريف عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان، والخروج بحلول سريعة وفعّالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.واهتمت بتأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي والاستجابة لمعاناة الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة، ورؤية مزيد من الأطفال في قاعات الدراسة.وسلطت صحف الخميس الضوء على مناقشة إسلام آباد وبكين تمديد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني إلى أفغانستان وربطه بجمهوريات آسيا الوسطى، واتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات منها انتشار وباء الكوليرا في المناطق الجنوبية من أفغانستان، وانتخاب رانيل ويكريمسينغه رئيساً لسريلانكا خلفاً للرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي استقال الأسبوع الماضي، واستمرار موجة الحر القاتل التي تتعرض لها الدول الأوروبية و حصدت أرواح المئات في البرتغال وأسبانيا.// انتهى //08:21ت م0016