طوكيو 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأبقت اليابان اليوم سياستها النقدية فائقة المرونة دون تغيير مع زيادة توقعاتها لمعدل التضخم.وقرر مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0 في المئة للحسابات الجارية الخاصة بالمؤسسات المالية لدى البنك المركزي، بينما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من سندات الخزانة الحكومية دون وضع حد أقصى للمشتريات بهدف ضمان استمرار سعر العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود صفر في المئة.وسيشتري البنك المركزي سندات الخزانة العشرية اليابانية بعائد قدره 25ر0 في المئة، من خلال عمليات شراء ذات عائد ثابت.ورفع البنك توقعاته لمعدل تضخم أسعار المستهلك في اليابان للعام المالي الحالي إلى 3ر2 في المئة، في حين كان من المتوقع أن تكون بنسبة 9ر1 في المئة.كما يتوقع البنك وصول معدل التضخم في العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أبريل 2023 إلى 4ر1 في المئة سنويا وليس 1ر1 في المئة وفق توقعات أبريل الماضي، بينما رفع توقعاته للتضخم في العام المالي بعد المقبل من 1ر1 في المئة إلى 3ر1 في المئة.// انتهى //09:01ت م0018