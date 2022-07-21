تونس 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عبر خلاله عن شكره وامتنانه لمعاضدة الجزائر جهود تونس في مواجهة الحرائق، مشيرة إلى تأكيد الرئيسين على متانة العلاقات بين البلدين.وأوردت تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري أن الهيئة مستعدة بنسبة 100 بالمئة لاستفتاء 25 يوليو 2022، حول الدستور الجديد في تونس.وأخبرت صحف الخميس في الشأن الليبي عن استئناف ليبيا تصدير النفط بعد توقف استمر لشهور.وأشارت إلى مقتل ستة عناصر الشرطة في العراق في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش " الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.ونقلت صحف تونس في متفرقاتها إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تسجيل حوالي 14 ألف إصابة مؤكدة بجدري القردة في أكثر من 70 دولة حول العالم، ووفاة 1063 شخصًا في البرتغال جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد.// انتهى //09:47ت م0021