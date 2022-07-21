كولومبو 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأدى الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريمسينجه اليوم اليمين الدستورية، بعد انتخابه أمس من البرلمان رئيسًا للبلاد.وجرت مراسيم تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا في مجمع البرلمان في العاصمة السريلانكية سري جاياواردنابورا كوتي.وكان البرلمان السريلانكي، قد انتخب أمس ويكريمسينجه (73 عامًا) رئيسًا للبلاد، حيث حصل على 134 صوتًا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا.// انتهى //10:02ت م0022