الرباط 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأحدث تقرير للبنك الدولي بخصوص الاقتصاد المغربي، مبينة أن المؤسسة المالية تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 1,3 في المئة 2022 ؛ نتيجة موجة الجفاف القوية وآثار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتداعيات السياق الدولي.وركّزت على أعمال القمة الأمريكية الأفريقية التي انطلقت أمس بمراكش في دورتها الـ14، والتي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة وأفريقيا.وعرجت صحف الرباط على نتائج لقاء قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي في طرابلس والتي شددت على رفضها التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذها للعنف ودعمها الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.وتابعت السباق المستمر على خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، مشيرة إلى أن وزير المالية السابق ريتشي سوناك يبقى أبرز المرشحين.وتحدثت عن استمرار موجة الحر في بريطانيا، وفي عدد من الدول غرب أوروبا، وما نتج عنها من حرائق التهمت آلاف الهكتارات من الغابات خاصة بفرنسا.وتناقلت صحف المغرب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خريف وشتاء صعبين بفعل تزايد عدد الإصابات بكوفيد 19 وانخفاض عمليات مراقبة الوباء بالدول الأوروبية.// انتهى //10:16ت م0024