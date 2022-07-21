عرعر 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسناقش أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أمس نسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها ومؤشرات الأداء إضافة لما تم إنجازه في معالجة التشوه البصري خلال الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات والوكلاء ومديري الإدارات.واستعرض الاجتماع نسبة البلاغات في الأحياء، ونموذج خطة البلديات لمعالجة البلاغات الواردة وأهمية التركيز على الرقابة الفنية وذلك بإعداد جدول جولات للمراقبين لرصد المخالفات والتشوهات من خلال مركز البلاغات 940, إضافة إلى أنه جرى معالجة خلال شهر يونيو للعام الحالي 8184 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع و6886 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم و6886 متراً مربعاً من بلاط الإنترلوك والأرصفة المتهالكة و953 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران وإزالة 144 مركبة تالفة من الشوارع والأحياء السكنية.وأكد أمين أمانة المنطقة حرص الأمانة وبذل المزيد من الجهود التخطيطية ورفع كفاءة مشاريع البنية التحتية وفقاً ما وجه به صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اجتماع سموه بقيادات القطاع البلدي بالمنطقة, مشيراً إلى أهمية رفع مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة المعالجات وفقاً للأدلة والمواصفات المعتمدة في معالجة عناصر التشوه البصري وسرعة مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري ومتابعتها بشكل شخصي من رئيس البلدية من أجل إبراز صورة مميزة للمنطقة.// انتهى //10:41ت م0026