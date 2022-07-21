الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الثاني عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل.// انتهى //10:42ت م0027