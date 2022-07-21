ينبع 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستفقد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم أمس، سير العمل في مدينة ينبع الصناعية، ومرافقها, والتقى بقاداتها وعدد من الموظفين.وكرّم معاليه كشافة وجوالة مدينة ينبع الصناعية لتميزهم في معسكر الخدمة العامة لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، و‏إدارة الخدمات الاجتماعية لحصولها على اعتماد تأسيس مركز التطوع وفق المعيار الوطني السعودي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و‏إدارة علاقات المستثمرين لحصولهم على الجائزة الذهبية في مجال "رعاية العملاء" ضمن جوائز مجلس هارفارد الدولية للأعمال 2022، التي تُعد من الجوائز الدولية المرموقة في مجال تميز الأعمال.واختتمت جولة معاليه التفقدية بعقد اجتماع مع قيادات الهيئة الملكية بيبنع، استمع خلاله إلى شرح عدد من المشاريع والمبادرات والدراسات القائمة بمدينة ينبع الصناعية.// انتهى //10:44ت م0028