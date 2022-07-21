بكين 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسنمت صناعة تعهيد الخدمات في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أن الشركات الصينية وقعت عقودًا لتعهيد الخدمات بقيمة 987.5 مليار يوان (حوالي 146.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12.3 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة العقود المنفذة 645.4 مليار يوان خلال الفترة نفسها ، بزيادة سنوية قدرها 14.3 في المئة.وارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات بالخارج بنسبة 10.7 في المئة لتصل إلى 547.3 مليار يوان على أساس سنوي.وزادت عقود تعهيد الخدمات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 3.6 في المئة و17.4 في المئة و8.9 في المئة على أساس سنوي على التوالي في النصف الأول من العام الجاري.// انتهى //10:49ت م0030