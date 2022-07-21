القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات التي عقدت في العاصمة الصربية بلجراد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وتناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأبرزت ترحيب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع صربيا في مختلف المجالات، خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يتماشى مع التوافق في الرؤى بين البلدين حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى إدانة مصر الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من العراقيين.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مباحثاته مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تغيير طابع وهوية مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها وهدم منازلهم.وتحدثت صحف الخميس عن مناقشة قادة عسكريين من غرب ليبيا وشرقها في اجتماع عقد لمدة يومين تسمية رئيس أركان واحد لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.وتطرقت صحف مصر إلى دعوة الأمم المتحدة قادة العالم إلى الوعي بالمشكلة التي خلفتها موجات الحر التي تجتاح أوروبا حاليًا، مرجحة أن تصبح تلك المشكلة أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ حتى عام 2060.// انتهى //10:50ت م0031