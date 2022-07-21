مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها الرقابية خلال هذه الفترة التي تعقب موسم حج 1443هـ، وذلك ضمن أعمال الفرق الرقابية في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمطاعم والكافيتريات ومكافحة الباعة المتجولين بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية خلال الموسم.وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة بأن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية قد شهدت تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق وصوالين الحلاقة والمتاجر المتنقلة, لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية, وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية سارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.ونفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق (بلدية المعابدة - وبلدية العتيبية – وبلدية المنطقة المركزية) وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية, حيث جرى إغلاق عدد (25) منشأه غذائية ومخابز ومطاعم وتغريم عدد (19) فندقاً وإزالة عدد (10) مباسط, ومُصادرة وإتلاف حوالي أكثر من (3.5) أطنان من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين, وأيضاً مصادرة (1) طناً من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر بالإضافة إلى مصادرة أكثر من (4.5) أطنان خردوات متنوعة وتم التعامل وفق النظام حيال تلك المصادرات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.ودعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 مؤكدةً أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر والتأكد باستمرار من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.// انتهى //10:52ت م0032