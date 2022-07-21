رفحاء 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، الأحد القادم، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات (الدعم الفني، والموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية).وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد المقبل لمدة خمسة أيام، من 25 إلى 29 -12- 1443هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: tvtc.gov.sa ، حيث سيجري قبول الطلبات إلكترونيًا.// انتهى //11:01ت م0033