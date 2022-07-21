عرعر 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اليوم، ورشة عمل لمربيات الماشية لتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات الصوف ومشتقات الحليب.وشَرَح المدير الوطني لقطاع الماشية بمنظمة الفاو الدكتور فهد بن عبدالله الجمحان للمربيات مستهدفات البرنامج وآلية العمل والنتائج المرجوة لتحسين وتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات الثروة الحيوانية من رفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان وتحسين دخل مربي الماشية.// انتهى //11:21ت م0034