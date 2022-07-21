رام الله 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 فلسطينيًا من مناطق مختلفة، فيما أصيب اثنان بالرصاص، في محافظة رام الله.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية, أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من غرب رام الله ومدينة البيرة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما أصيب شابان بالرصاص الحي في القدم.كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بينهم الأسير المحرر عبد الحليم عز الدين بعد اقتحام منازل ذويهم.واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مركز مدينة جنين، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق وإلحاق أضرار مادية في عدة مركبات نتيجة الرصاص.وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا بعد مداهمتها لأحد المنازل وتفتيشها.من جهة أخرى, اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بينما اعتدت مجموعة من المستوطنين، على رعاة أغنام في منطقة الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل.كما اعتدى مستوطنو مستوطنة افيقال أمس على خيمة فلسطيني غرب قرية التواني بمسافر يطا، ودمروها.// انتهى //11:34ت م0035