طوكيو 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لوول ستريت أمس.وصعد مؤشر (نيكي) بمقدار 122.74 نقطة، ما نسبته 0.44 في المئة، ليغلق عند مستوى 27803 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21 في المئة، ما يعادل 4.15 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 1950.59 نقطة.// انتهى //11:38ت م0036