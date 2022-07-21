القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية المقرر أجراؤه الاثنين المقبل، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.وأفادت الجامعة في بيان اليوم أن بعثة الجامعة لملاحظة الاستحقاق ستصل اليوم إلى العاصمة التونسية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأعربت الجامعة عن تطلعها بأن يُجرى الاستحقاق في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقاً لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار.// انتهى //11:39ت م0037