مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسزار القنصل العام لجمهورية روسيا يوسف ابا كروف أمس, مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وكان في استقباله وكيل الرئيس العام لشؤون وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي.واطلع القنصل الروسي خلال تجواله داخل المجمع على العرض المرئي لكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها ومراحل استبدالها، مشيداً والوفد المرافق له بما رأوه من إتقان وجودة في صناعة الكسوة، وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تُزيّن الكسوة التي تتطلب قدراً كبيراً من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي، كما استمع لشرح عن ستارة الكعبة المشرفة ومراحل تصنيعها.وعبّر القنصل العام لجمهورية روسيا في نهاية الزيارة عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على ماتقدمة من خدمات للحجاج الروس.// انتهى //11:40ت م0038