الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسوقّعت هيئة فنون الطهي اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للقهوة؛ للتعاون المشترك في عدة مبادرات وبرامج ومشاريع في المجالات المشتركة المتعلقة بالمحافظة على القهوة السعودية كتراث ثقافي سعودي أصيل، وتطوير العاملين فيها، وإثراء المحتوى المرتبط بها.ومثّل الهيئة رئيستها التنفيذية ميادة بدر في توقيع الاتفاقية، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي رجا الحربي.وتضمنت الاتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة والشركة في عدة مجالات، ومن بينها؛ التعاون في برنامج تطوير المكتبة الإعلامية والقصص المحلية الخاصة بفنون الطهي، وتصميم مسارات سياحية حول مزارع القهوة والترويج لها، ودعم فعاليات ومهرجانات عام القهوة السعودية، والتعليم المهني للحصول على رخصة "خبير القهوة السعودية" التي تصدرها الهيئة، وتوعية المهتمين بالرخصة، وأهمية الحصول عليها.وشملت الاتفاقية التعاون في تطوير الإنتاج المحلي، وعرض منتجات الشركة في المتاجر الرقمية المتخصصة بفنون الطهي السعودية، وترويجها بعد الافتتاح المقرر في عام 2023م، ووضع المعايير الخاصة بمركز معالجة البُن من قبل الهيئة على أن تقوم الشركة بتوفير وتأسيس مركز لمعالجة القهوة، وذلك لإيجاد حلول تضمن جودة النكهة والطعم، والتعاون المشترك في صناعة المحتوى لمشروع الواقع الافتراضي الخاص بعام القهوة السعودية.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها هيئة فنون الطهي في إطار مبادرة عام القهوة السعودية 2022 من خلال الشراكات النوعية مع مختلف الجهات المرتبطة بالقهوة السعودية، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع، والاحتفاء بتراث القهوة السعودية ومشاركتها مع العالم، إلى جانب تحسين جودة النكهة والطعم، وتمكين العاملين والمستثمرين فيها.// انتهى //12:06ت م0044