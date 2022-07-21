الطائف 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسقدّم قسم الطوارئ في مستشفى قيام العام بالطائف، خدماته لـ 52417 مستفيداً، خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت صحة الطائف أنه خلال نفس الفترة بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 11720, فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 90774 فحصاً, وعدد الفحوصات الإشعاعية 14110; وعدد جلسات العلاج الطبيعي 693.// انتهى //12:07ت م0046