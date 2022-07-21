بيشة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة خدماتها لـ8215 مستفيداً، خلال شهر يونيو للعام 2022م.وأوضحت صحة بيشة أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 4667، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 3548, وعدد المنومين 727، وعدد الفحوصات المخبرية 15902، و 2268 فحصاً إشعاعياً، كما جرى صرف 6804 وصفات طبية، وعدد العمليات الكبرى 207 عمليات، والعمليات الصغرى 88، وعمليات اليوم الواحد 92.من جهة أخرى, تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية حارقة حيث تبين بعد عمل الفحوصات المعملية والتصويرية اللازمة، وجود التهاب شديد بالمريء وحرق، وقد تقرّر إجراء عملية جراحية على الفور لإخراج البطارية وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //12:12ت م0047