مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم وبرامج الفصل الواحد للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ ابتداءً من الأحد القادم عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx .وأوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى، أن القبول في المعهد لبرامج الدبلوم سيكون متاحاً في تخصصات التبريد وتكييف الهواء، الحاسب الالي، وميكانيكا السيارات – والإلكترونيات، الكهرباء الإنشائية .وسيكون التسجيل خلال الفصل الأول متاحًا في تخصصات صيانة الجوال، وعملية الخراطة والتفريز البسيطة والصفائح المعدنية وتشخيص أعطال سيارات البنزين وإدخال البيانات ومعالجة النصوص والصيانة السريعة للتكييف (إسبليت).وبيّن شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وألا يكون المتقدم خريجًا من الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية، وألا يكون المتقدم مفصولًا تأديبيًّا من أي جهة تعليمية أو تدريبية، ويُشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامنًا في ذات الفترة التدريبية، وألا يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى)؛ مشيرًا إلى أن المتدرب يحصل على العديد من المميزات والحوافز، تتضمن أن يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب لبرامج الدبلوم مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، وفرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي، ويحصل المتدرب عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة، وفرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى (300000) ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني.// انتهى //12:17ت م0049