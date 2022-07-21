أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبلت المواقع السياحية ومنشآت الإيواء السياحي في منطقة عسير خلال شهري يونيو ويوليو الجاري آلاف الزوار والمقيمين من داخل المنطقة وخارجها.وشهدت المتنزهات العامة والطرق المؤدية إليها حركة سياحية نشطة وسط زخات المطر والضباب الكثيف الذي غطى معظم الطرقات المؤدية إلى مواقع التنزه.وتؤكد نسب الإشغال العالية للفنادق والشقق والوحدات السكنية المفروشة المنتشرة في مدينة أبها والمحافظات المجاورة لها مدى توافد الزوار على منطقة عسير ، حيث اكتظت الحدائق العامة في مدينتي أبها وخميس مشيط بالزوار الذي يستمتعون بالأجواء المعتدلة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام حيث لا تتجاوز درجة الحرارة ظهراً 29 درجة مئوية، وتتقلص مع حلول المساء إلى ما دون الـ 20 درجة مئوية.وتمثل المسارات الترفيهية عامل جذب كبير لجميع فئات المجتمع، حيث تُمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية في مواقع مختلفة مثل متنزه السحاب وممشى الروضة بجوار مطار أبها، إضافة إلى الحدائق الجديدة مثل حديقة وادي لعصان وحدائق سما أبها وحديقة المليون بالمحالة وحديقة المشهد وحديقة أبوخيال وحديقة الأندلس.وشهدت بعض محافظات منطقة عسير مثل النماص انطلاق فعاليات "صيف النماص 2022" الذي بدأ بحفل جماهيري تضمن عروضاً شعبية وأوبريت خاص بالمناسبة.وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة بلغ إنفاق السائح في منطقة عسير لليلة الواحدة 338 ريالاً خلال صيف العام المنصرم 2021 ومتوسط الإقامة في المنطقة ( 15.4 ليلة).يذكر أن مؤشر إسهام القطاع السياحي في المملكة و المتوقع خلال هذا العام 2022 م ــ حسب الهيئة السعودية للسياحة ـ يبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي موفراً 836 ألف فرصة وظيفية جديدة.// انتهى //12:29ت م0050