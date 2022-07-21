الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على كافة الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.ووزّع فرع الوزارة بمنطقة نجران الهدية على الحجاج المغادرين عبر منفذ الوديعة من جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحج هذا العام 1443هـ، في إطار الجهود التي تبذلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، اتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.وعبّر الحجاج عن سعادتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على الخدمات التي قُدّمت لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.// انتهى //12:31ت م0051