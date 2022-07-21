رام الله 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تنفيذ القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 هو الاختبار الحقيقي لمصداقية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحل الدولتين.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تلتفت للمواقف الأوروبية والأمريكية الرافضة للاستيطان، بل أصبحت تتعايش مع السقف المتدني لها، خاصة وأنها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية، مضيفة أن حكومة الاحتلال تدرك أن القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ.وأدانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين في محافظات الضفة المحتلة بما يتعلق بأعمالهم ومسيراتهم الاستفزازية على الطرقات ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية، أو إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، ونصب الخيام على أراضي المواطنين بحماية من جيش الاحتلال, مشيرة إلى أن جرائم الاستيطان والمستوطنين المركبة تترافق مع عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق ضد المواطنين، وتنتج جرائم تهجير قسري ومحاولات لإلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني من المناطق المستهدفة.وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين المسلحين المستمرة ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلدتها، حيث بلغ عدد أوامر الهدم ووقف البناء خلال اليومين الماضيين 81 أمراً.// انتهى //12:47ت م0052