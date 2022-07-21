الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسائقي الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية - الإنجليزية - الأوردو)، الذي يحتوي على إرشادات حول بعض شروط السلامة الواجب توفرها واتباعها لسائقي الشاحنات، وأهم الاشتراطات العامة والتعليمات والمهارات المهمة للسائق وحقوقه، إضافة إلى أفضل الطرق لفحص المركبة، ومعرفة الأبعاد والأوزان للشاحنات حسب المواصفات القياسية السعودية، وتعليمات وإرشادات التحكم بالمركبة، والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة، وتقاسم الطريق مع الآخرين وإدارة السرعة.ويهدف الدليل الذي يتكون من أحد عشر جزءاً إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة للوصول إلى قيادة احترافية وآمنة، ويأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للنقل في تسهيل الوصول إلى اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، ومعرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة بين وداخل المدن.يذكر أن الدليل الإرشادي يعدّ إطاراً إرشادياً لسائقي الشاحنات في المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمر بها السائق خلال رحلته، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة نقل آمنة، تبدأ من موقع الشحن حتى الوصول للوجهة المقصودة، ولتحميل الدليل الإرشادي نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للنقل: tga.gov.sa.// انتهى //13:02ت م0053