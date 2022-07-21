القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستُعقد اجتماعات الدورة "31" للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة 24-28 يوليو الجاري بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.وأفاد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية محمد خير عبد القادر في تصريح له بأن الاجتماعات ستناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للأعوام 2023-2024 وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية والحسابات الختامية وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021.وأشار إلى أن اللجنة ستدرس أيضاً التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة.وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن اللجنة سترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.// انتهى //13:11ت م0055