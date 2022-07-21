بريدة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير الخاص بالمؤتمر الدولي التمور، الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور بمركز النخلة بمدينة بريدة العام الماضي، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.وأوضح سمو أمير القصيم خلال اللقاء أن المؤتمر الدولي للتمور يمثل نقلة نوعية لمنتج هذه النخلة المباركة, مشيدًا بما خلص إليه من توصياته، متطلعاً إلى أن يتم ترجمتها على أرض الواقع وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة - أعزها الله - انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030".من جانبه بيّن النويران، أن المؤتمر الدولي للتمور يعد أحد الجهود التي يبذلها المركز الوطني للنخيل والتمور لدعم منتج التمور، بمتابعة ورعاية من سمو أمير القصيم، مشيراً إلى أن المركز يسعى من خلال برامجه ومبادراته أن يكون مركزاً أساسياً لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً.// انتهى //13:16ت م0057