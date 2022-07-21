عرعر 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية للبنين بعرعر الأحد القادم، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً في عدد من التخصصات.وأوضح عميد الكلية المهندس محمد الحربي أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد المقبل لمدة خمسة أيام، من 25 - 12 إلى 29 -12- 1443هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: tvtc.gov.sa, حيث سيجري قبول الطلبات إلكترونيًا.// انتهى //13:47ت م0068