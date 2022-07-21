نجران 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي نجران الأدبي الثقافي سعيد بن علي آل مرضمة.وتسلّم سموه تقريراً عن استعدادات النادي لإقامة مهرجان قس بن ساعدة في دورته الثالثة والفعاليات المصاحبة للمهرجان، مطلعاً على عدد من الإصدارات الأدبية للنادي.وثمّن سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز جهود النادي وما يقدمه من مبادرات ومشاريع لخدمة الحركة الثقافية والأدبية بمنطقة نجران، وما يصدر عن النادي من مؤلفات في جوانب التاريخ والأدب والثقافة، مؤكداً أهمية التركيز على فئة الشباب وتبني مواهبهم الأدبية ومضاعفة العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي في بيئة إيجابية.من جانبه أوضح آل مرضمة أن إصدارات النادي بلغت 134 كتاباً منذ تأسيسه، ويواصل تقديم الأنشطة الثقافية وعقد الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي .// انتهى //13:52ت م0071