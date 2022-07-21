الكويت 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 85ر127 نقطة ليبلغ مستوى 7ر7670 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 69ر1 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 295 مليون سهم عبر 17528 صفقة نقدية بقيمة 7ر83 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 13ر21 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5790 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 7ر155 مليون سهم من خلال 6550 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار.فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 06ر1 في المئة, ما يعادل 07ر173 نقطة لينهي تداولته عند مستوى 49ر8571 نقطة, نتيجة تداول 3ر139 مليون سهم, وتنفيذ 10978 صفقة بقيمة 9ر65 مليوناً.// انتهى //13:57ت م0072