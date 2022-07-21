الدمام 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستنظّم هيئة الموسيقى غداً مهرجان "موسيقى الجاز العربي" احتفاءً بدور آلة العود في موسيقى الجاز، حيث سيجتمع ولأول مرة في الظهران إكسبو بمدينة الدمام مجموعة من فناني الجاز، والملحنين من الوطن العربي وأوروبا في حدثٍ هو الأول من نوعه.وعلى مدار يومين متتالين سيكون الجمهور على موعد مع مشاركة مجموعة من كبار الموسيقيين والمطربين وعازفي الآلات من الوطن العربي والعالم؛ ليقدموا معزوفات غنائية مميزة، وتشكيلات فريدة وجديدة لموسيقى الجاز، إلى جانب أجمل الألحان والموسيقى التراثية في المملكة التي ستقدمها الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى في المهرجان.وتهدف هيئة الموسيقى من تنظيم مهرجان "موسيقى الجاز العربي" إلى الاحتفاء بموسيقى الجاز، ودور العود وأهميته في هذه الموسيقى، إلى جانب تعزيز المواهب والمشاركات الوطنية والعربية في مثل هذه الفعاليات، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الموسيقية الإبداعية.ويمكن للراغبين في الحضور الحصول على التذاكر من خلال الرابط: https://kicket.sa/event/16.// انتهى //14:04ت م0073