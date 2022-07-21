الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال " في إطار التعاون المشترك مع " منصة تليجرام "، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أكثر من 1,203,966 محتوى متطرف على المنصة، وذلك خلال الفترة من (8 يونيو إلى 12 يوليو) 2022م، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 1,876,938 محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير 2022م.ويواصل فريق عمل من "اعتدال" و "تليجرام" جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها و تأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، و"تليجرام" كانا قد أعلنا في 21 فبراير 2022م الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).// انتهى //14:09ت م0074