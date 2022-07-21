الشقيق 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسشرعت بلدية الشقيق التابعة لأمانة منطقه جازان في دراسة وطرح عدد من المشاريع الاستثمارية على منصة " فرص الاستثمار" التابعة للأمانة.وأوضح رئيس بلدية الشقيق المكلف هادي علي عتودي أن المشاريع المطروحة ضمن " فرص الاستثمارية " تضمنت ٨ مشاريع في مواقع متنوعة، مؤكداً عمل البلدية على ترسيه 6 مشاريع استثمارية، وأكثر من ٣٠٠ فرصة استثمارية موقته لتنشيط السياحة خلال الموسم السياحي للعام الحالي.وبين أن البلدية تتابع عملية إنشاء عدد من المشاريع التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، شملت مشروع محطة وقود ومحال تجارية وفللاً فندقية ومطعماً وقصراً للأفراح والمناسبات.// انتهى //14:22ت م0075