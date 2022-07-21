الدمام 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسنظمت حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال أمس، لقاءً بعنوان "تحديات وحلول التجارة الإلكترونية"، وذلك بمقر الحاضنة في برج غرفة الشرقية.وتضمن اللقاء، التعريف بالتجارة الإلكترونية وأنواعها وأقسامها، والمحافظ الإلكترونية، والعملات الرقمية أو العملات الإلكترونية، وتطبيق التشريعات التي تضبط آلية العمل في التجارة الإلكترونية، أبرزها الضرائب والجمارك والتعاقد والحجية والإثبات، ومعايير الأمن، وآلية الدفع الإلكتروني، وإجراءات تنظيم الإنترنت، بالإضافة إلى الاختصاص والقانون المطبق، وقواعد التقاضي، والملكية الفكرية والجرائم المعلوماتية والخصوصية.// انتهى //14:32ت م0077