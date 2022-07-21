الأحساء 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي وأعضاء مجلس الإدارة.وأطلع سموه على التقرير الختامي للجمعية، ومنجزاتها وأنشطتها وتطور عملها وخطتها الإستراتيجية والتشغيلية والتنموية، مشيداً بتطور الجمعية ومنسوبيها التي تعمل في خدمة الكتاب والسنة وتعليم الناشئة الخطابة اقتداءً بمسيرة البلاد وقيادتها في نهجها الوسطي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية الوطن .// انتهى //14:33ت م0078