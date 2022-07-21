رفحاء 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسكشفت هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن احتضانها أكبر أنواع النعام بالعالم.وأوضحت في تقرير لها مواصفات وخصائص النعام بالمحمية والاسم العلمي له "struthio camelus"، مشيرةً إلى أن ارتفاع النعامة يبلغ 2.74 م ، وتصل سرعتها إلى 50 كيلو متراً بالساعة، ويُعد الطائر الوحيد الذي يمتلك أصبعين فقط في كل قدم.ويتغذى على النباتات وأحياناً بعض الزواحف والحشرات, بالإضافة إلى أكل الكثير من الرمل الذي يساعده على الهضم، فيما يتراوح وزن البيضة 1 إلى 1.5 كيلو جراماً، ويتناوب الذكر والأنثى على احتضان البيض لمدة تتجاوز 5 أسابيع.// انتهى //14:33ت م0079