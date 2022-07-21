الأحساء 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة.واطلع سموه على تقرير لإنجازات شركة "سار" على مستوى النقل بالقطارات، وعلى ملخص لسير العمل لتطوير خدمات خط الشرق، واستمع إلى شرح موجز عن الخطوط الحديدية في المملكة والخطط التطويرية لها، والأرقام الخاصة بخط الشرق وبمحطة الهفوف، وعن إسهام "سار" في ازالة التشوهات البصرية في المحافظة.ونوه سمو محافظ الأحساء بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والذي سيعزز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه نوه الدكتور المالك، بمتابعة سمو محافظ الأحساء لأعمال الشركة في المحافظة، وبتوجيهاته ودعمه لتذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //14:34ت م0080