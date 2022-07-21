الأحساء 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموه بالمحافظة اليوم، رئيس لجنة خدمة المجتمع التابعة لجمعية العيون الخيرية حمد بن علي الحربي وأعضاء اللجنة .واستمع إلى شرح عن إنجازات اللجنة منذ تأسيسها وخدمتها للمجتمع ، وأبرز أهدافها المستقبلية في خدمة المجتمع.ونوه سموه بما تقدمه الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من دعم واهتمام غير محدود للجمعيات الخيرية، وكذلك دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للقطاع الثالث في المنطقة، متمنياً لأعضاء اللجنة التوفيق في تحقيق رؤية الجمعية وأداء رسالتها وتحقيق أهدافها، حاثاً سموه الجميع على بذل المستطاع في سبيل خدمة المحتاجين والمجتمع.// انتهى //14:38ت م0081