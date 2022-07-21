جيزان 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، فعاليات ورشة " الفرص الاستثمارية في مجال تطوير وإنتاج البن" التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع الشركة السعودية للقهوة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.وتضمن الحفل الخطابي كلمة لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعية المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب أكد فيها أن تطوير وإنتاج البن السعودي يعد أحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها ، خاصة بعد أن تم تصنيف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن ، وتقدير الكميات المستوردة للأسواق السعودية بنحو 73 ألف طن سنوياً ، وبلوغ معدل انفاق المواطنين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال بواقع أكثر من 80 ألف طن.وأكد سعي الوزارة للاستفادة من 13 محافظة بالمنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة ، بجعلها مصدراً مهماً لإنتاج البن ورفع مستوى نسبة انتاجه بالمملكة دعماً لاقتصاد الوطن وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م ، مفيداً أن إجمالي الإنتاج المحلي من البن في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير بلغ 1،810 أطنان سنوياً ، ونحو 350 طناً من البن الصافي بعد التقشير ، تمثل جميعها انتاج 398 ألف شجرة بن في 2535 مزرعة بتلك المحافظات.فيما تناول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة رجا الحربي كلمة استعرض فيها الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير صناعة القهوة من خلال دعم المزارعين ومساعدتهم لإنشاء مزارع نموذجية والعمل على إنشاء مصنع متكامل لصناعة القهوة ، وإيجاد مواقع تجارية بهوية سعودية وسلاسل من مقاهي القهوة لنقل البن للعالم ، وأكاديمية متخصصة في زراعة وإنتاج البن ، والعمل على زيادة إنتاج البن بالمملكة من 300 طن إلى 1010 أطنان خلال السنوات القادمة.كما تضمن الحفل كلمة لمدير عام البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف أشار فيها للمبادرات التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع إمارة المنطقة لتطوير زراعة البن في جبال جازان من خلال تطوير المدرجات الزراعية وتقنية حصاد مياه الأمطار وزراعة الأشجار البديلة حيث تم تطوير 600 مزرعة تضم أكثر من 70 ألف شجرة تعد ضمن المراحل الأولية للمشاريع الزراعية بالقطاع الجبلي بجازان.إثر ذلك بدأت فعاليات الورشة التي تضمنت عدداً من المحاور حول دعم وتنمية وتطوير وإنتاج زراعة البن في المملكة ومنها منطقة جازان ، ودور الجمعيات التعاونية في تطوير زراعة البن ، وتحديد مواقع الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة البن ، وتمويل الزراعة التعاقدية إضافة لاستعراض الفرص الزراعية المتاحة لزراعة البن في جازان.حضر الحفل وورشة العمل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي بالمنطقة.// انتهى//14:45ت م0082