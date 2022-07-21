الرياض 22 ذو الحجة1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسعقدت أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "اعتماد مدربين خبراء في النظام المنسّق" بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية WCO، ضمّت مجموعة من خبراء المنظمة المتخصصين في مجال النظام المنسق وخبراء التدريب، وبمشاركة أصحاب الخبرة من المختصين في مجال النظام المنسق من منسوبي الهيئة ومنسوبي جمارك دول إقليم الشرق الأدنى والأوسط وإقليم شمال أفريقيا.وتهدف الورشة إلى إعداد مدربين خبراء معتمدين من منظمة الجمارك العالمية WCO وتأهيلهم للقيام بالأنشطة التدريبية الرائدة بشكل مستقل على المستويين المحلي والإقليمي نيابة عن المنظمة، وذلك ليُسهموا في بناء وتطوير القدرات داخليًا على مستوى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى المشاركة الخارجية كمدربين خبراء في أنشطة المنظمة التدريبية التي تقام في شتى دول الإقليم، وتُصنف هذه الأنشطة ضمن برنامج "تنمية القدرات البشرية" وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.واختارت أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك المرشحين لهذه الورشة وفق معايير دقيقة، تُحقق المشاركة الفاعلة اللازمة لاجتياز التقييم الذي يستمر طوال أيام الورشة، تمهيدًا لاعتمادهم كمدربين بشكل نهائي من منظمة الجمارك العالمية.يُشار إلى أن النظام المنسق لتصنيف السلع يتضمن مسميات البضائع، والترميز الخاص بها، وفئات “الرسوم الجمركية” التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها، ويهدف إلى تسهيل التجارة وتبادل المعلومات عن طريق تنسيق تصنيف وتبويب السلع في التجارة الدولية، ويُستخدم للتعرفة الجمركية وجمع احصائيات التجارة الخارجية.// انتهى //15:17ت م0086