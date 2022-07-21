القاهرة 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أهمية اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها (31) بالجزائر، بما يدعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.وقالت السفيرة أبو غزالة في كلمتها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: إن الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات لامست الظروف الاستثنائية لبعض الدول الأعضاء، خاصةً تلك التي لديها أوضاع غير مستقرة والدول التي تواجه تحديات وصراعات مسلحة، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، على مقدرات وقدرات تلك الدول في المضي قدماً في مسيرة التنمية.وأوضحت أبو غزالة أن طرح دعم دولة فلسطين يؤكد ويرسخ أنها ضمن أولويات العمل العربي المشترك، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات المهمة التي تتطلع إلى المستقبل، مثل: التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي، وتنمية تقنيات تسيير الأراضي لتحسين الإنتاج، ومهننة العمل الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والنهوض بعمل المرأة، وتعزيز العمل التطوعي، وغيرها من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي.// انتهى //15:22ت م0087