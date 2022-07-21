القاهرة 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع الجامعة العربية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سیداری" النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية.وأكد مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية محمود فتح الله، في كلمته الافتتاحية بمقر الجامعة العربية اليوم أن هناك تصاعدًا للاهتمام بقضايا البيئة في العالم وتسابق الدول العربية على استضافة مؤتمرات دولية مهمة في هذا المجال، لافتًا النظر إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في أكتوبر القادم بشرم الشيخ.وثمن فتح الله دور التعاون الدولي ومراكز البحث العلمي والتدريب في إيجاد حلول علمية تعمل على استعادة النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ ووقف التصحر وتدهور الأراضي.وأشادت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد من جانبها بإطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، عادَّةً أنه تحقيق مستقل للأوضاع البيئية، وذلك في إطار العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرتبطة بحماية البيئة عبر تشجيع التفاعل بين العلم وصناع السياسة.وشددت فؤاد على أهمية العمل العالمي الجماعي لمواجهة التهديدات البيئية، وضرورة تقديم الدعم للدول النامية حتى يمكنها الحفاظ على وتيرة التنمية لديها مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية، داعية إلى تهيئة البيئة خلال التفاوض حول القضايا البيئية في المرحلة المقبلة والعمل على رفع الطموحات في مجال الطاقة.// انتهى //15:26ت م0088