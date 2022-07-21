سياسي / وزير خارجية روسيا يزور الجامعة العربية الأحد المقبل
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
أعلنت جامعة الدول العربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيلتقي بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف يوم الأحد المقبل بمقر الجامعة في القاهرة.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة اليوم: إن الوزير الروسي سيعقد لقاءً مع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ويُلقِي كلمة أمام المجلس، وذلك عقب لقائه بالأمين العام للجامعة.
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