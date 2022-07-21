القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعلنت جامعة الدول العربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيلتقي بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف يوم الأحد المقبل بمقر الجامعة في القاهرة.وقال مصدر مسؤول بالجامعة اليوم: إن الوزير الروسي سيعقد لقاءً مع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ويُلقِي كلمة أمام المجلس، وذلك عقب لقائه بالأمين العام للجامعة.// انتهى //15:32ت م0090