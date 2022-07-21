الباحة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالمركز الحضاري ، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة مسفر بن مصلح المالكي .واطلع سموه على تقرير عن منجزات المشاريع خلال الفترة السابقة والاطلاع على المشاريع المتأخرة والمسحوبة من المقاولين المتعثرين، مؤكدا أهمية العمل لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والرفع بتقارير حيال ذلك أولا بأول ومضاعفة الجهود لسرعة إنهاء هذه المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل معالجتها .// انتهى //15:41ت م0093