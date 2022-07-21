المنامة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,873.27 بارتفاع قدره 26.81 نقطة عن معدل الإقفال السابق، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.82 بانخفاض قدره 6.19 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و984 ألفاً و364 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 790 ألفاً و943 ديناراً بحرينياً، نُفِّذت من خلال 87 صفقة.// انتهى //15:58ت م0095