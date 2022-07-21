الدوحة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً بقيمة 171.540 نقطة، أي ما نسبته 1.370 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفاً و709.12 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 197 مليوناً و471 ألفاً و894 سهماً، بقيمة 597 مليوناً و748 ألفاً و781.943 ريالاً؛ نتيجة تنفيذ 12709 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:58ت م0096