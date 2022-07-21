الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور - على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك من يوم السبت 24/ 12/ 1443 هـ حتى يوم الخميس 29/ 12/ 1443 هـ، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.// انتهى //15:59ت م0097