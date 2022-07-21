الضالع 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2,800 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريات الضالع وقعطبة والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 17.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //16:00ت م0099