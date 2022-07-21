تونس 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمالُ المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي بمشاركة ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العالمية للسياحة، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها: تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الأمن السياحي، واستعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في هذا المجال.ودعا الدول الأعضاء إلى العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين في الأمن السياحي، وتقديم وسائل الوقاية المناسبة لهم للحيلولة دون تعرضهم للإصابة بالأوبئة والفيروسات، وطلب من الأمانة العامة إعداد خطة استرشادية لتأمين الأفواج السياحية من خطر الإصابة بالفيروسات ونقلها، والتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لوضع دليل سياحي صحي يتضمن الإرشادات الواجب اتباعها من قبل السياح أثناء الأزمات الصحية.وحث في إطار استثمار تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها في خدمة السياحة العربية وتأمينها إدارات الأمن السياحي في الدول العربية على إنشاء حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي والاستفادة من تلك الحسابات والصفحات في تعزيز الأمن السياحي والتواصل مع السياح ونشر الرسائل التوعوية.وطالب الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لدراسة إطلاق منصة سياحية موحدة لجميع الدول العربية، وتطوير الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.// انتهى //16:04ت م0100