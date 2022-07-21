القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 622.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ نسبته 1.94% ليبلغ مستوى 9289.81 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.39% مسجلاً 1798.27 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 2.4 % لينهي التعاملات عند مستوى 2642.11 نقطة.// انتهى //16:28ت م0103